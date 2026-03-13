Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби утёк в Сеть до релиза в онлайне

13 марта в Сети оказалась копия фильма «Грозовой перевал». Мелодрама с Марго Робби и Джейкобом Элорди очутилась на торрент-трекерах и пиратских киносайтах благодаря утечке с азиатских стримингов, хотя цифровой релиз ленты состоится лишь 31-го числа.

Так, в слитой качественной версии оказались вшитые, неотключаемые корейские субтитры. Это далеко не первая утечка подобного формата, однако она редко происходит за столь долгий срок до выхода на стримингах.

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.