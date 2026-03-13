Скидки
«К чёрту этот сериал»: композитор «Эйфории» внезапно раскритиковал шоу

Британский певец и композитор сериала «Эйфория» Labrinth внезапно раскритиковал популярное шоу. Гневный пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Фото: Labrinth

Музыкант наисал, что с него хватит этой индустрии. Labrinth «послал к чёрту» свой лейбл Columbia и сериал «Эйфория», заявив, что покидает их.

С меня хватит этой индустрии. К чёрту Columbia. К чёрту Euphoria. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи.

Что стало причиной гневной публикации, пока неизвестно. Labrinth выступил автором саундтрека для первого и второго сезона «Эйфории», но теперь неясно, появится ли его музыка в третьем, который выйдет на канале HBO уже 12 апреля. Ранее музыкант даже сыграл небольшую роль в сериале, появившись во сне главной героини.

Трейлер продолжения «Эйфории»:
Видео
Первый трейлер третьего сезона «Эйфории» — премьера 12 апреля
