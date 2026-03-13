Скидки
Второй сезон League of Legends в 2026 году будет посвящён демонам Рунтерры

Тематика второго сезонного обновления League of Legends в 2026 году раскрыта через рекламные материалы Gamescom Latam. Согласно описанию стенда Riot Games, обновление будет посвящено демонам из вселенной Рунтерра.

Организаторы мероприятия упомянули, что презентация Riot на Gamescom Latam включит показ крупного обновления с новыми картами, игровыми системами и скинами, вдохновлёнными демоническими сущностями. Изменения также затронут режим «Арена», который продолжает получать экспериментальные механики.

Riot Games пока не публиковала официальных подробностей о втором сезоне. Ранее разработчики сообщали, что в 2026 году выпустят меньше новых чемпионов — основные ресурсы направлены на обновления игры. По словам инсайдеров, один из будущих чемпионов по имени Локке может быть связан с демонической тематикой Демасии, что совпадает с направлением нового сезона.

