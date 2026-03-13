Скидки
NertZ покинул состав Team Liquid по CS 2

NertZ покинул состав Team Liquid по CS 2
Team Liquid сообщила об уходе Гая NertZ Илюза из состава по Counter-Strike 2. Анонс произошёл сразу после ухода Марио malbsMd Самайоа из G2 Esports.

Инсайдеры незадолго до этого сообщали, что G2 и Team Liquid могут обменяться malbsMd и NertZ. Это будет сделано для того, чтобы Team Liquid смогла вернуть себе статус североамериканской команды и получить шанс попасть на мэйджор в Кёльне.

Возможный состав G2 Esports:

Матуш MATYS Шимко;
Альваро SunPayus Гарсия;
Гай NertZ Илюз;
Никита HeavyGod Мартыненко;
Неманья huNter- Ковач.

Возможный состав Team Liquid:

Кит NAF Маркович;
Роланд ultimate Томковяк;
Марио malbsMd Самайоа;
Камиль siuhy Шкарадек;
Джонатан EliGE Яблоновски.

