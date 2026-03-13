NertZ покинул состав Team Liquid по CS 2

Team Liquid сообщила об уходе Гая NertZ Илюза из состава по Counter-Strike 2. Анонс произошёл сразу после ухода Марио malbsMd Самайоа из G2 Esports.
Инсайдеры незадолго до этого сообщали, что G2 и Team Liquid могут обменяться malbsMd и NertZ. Это будет сделано для того, чтобы Team Liquid смогла вернуть себе статус североамериканской команды и получить шанс попасть на мэйджор в Кёльне.
Возможный состав G2 Esports:
Матуш MATYS Шимко;
Альваро SunPayus Гарсия;
Гай NertZ Илюз;
Никита HeavyGod Мартыненко;
Неманья huNter- Ковач.
Возможный состав Team Liquid:
Кит NAF Маркович;
Роланд ultimate Томковяк;
Марио malbsMd Самайоа;
Камиль siuhy Шкарадек;
Джонатан EliGE Яблоновски.