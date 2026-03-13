G2 Esports и Team Liquid обменялись игроками — NertZ перешёл в G2, malbsMd — в Liquid

G2 Esports и Team Liquid провели обмен игроками. Гай NertZ Илуз перешёл в G2, Марио malbsMd Самайоа — в Liquid. В G2 израильтянин воссоединится с бывшим тренером по ENCE Эету sAw Саха и экс-тиммейтом Альваро SunPayus Гарсией.
Трансфер имеет стратегическое значение для Liquid. С malbsMd команда возвращает себе статус американского состава и переходит в региональный рейтинг VRS, где шансы на получение инвайта на мэйджор в Кёльне значительно выше. В европейском рейтинге Liquid находилась за пределами топ-17 при дедлайне 6 апреля.
Составы после обмена:
G2 Esports:
Неманья huNter- Ковач
Матуш MATYS Шимко
Никита HeavyGod Мартыненко
Альваро SunPayus Гарсия
Гай NertZ Илуз
Эету sAw Саха (тренер)
Team Liquid:
Джонатан EliGE Яблоновски
Кит NAF Маркович
Камиль siuhy Шкарадек
Роланд ultimate Томковяк
Марио malbsMd Самайоа
Виктор flashie Тамаш Беа (тренер)
Team Liquid сейчас выступает на Roman Imperium Cup VI с Юстинасом jL Лекавичусом. Следующим турниром для обеих команд станет BLAST Open Rotterdam.