У Crimson Desert не будет спойлеров до релиза игры

У Crimson Desert не будет спойлеров до релиза игры
20 марта состоится релиз Crimson Desert — большого проекта от компании Pearl Abyss. Некоторые пользователи уже получили физические копии игры на дисках, но пока не могут их запустить.

Игроки сообщают, что для загрузки обновления необходимо подключить консоль к интернету. После этого игра всё равно не запускается — на экране появляется предупреждение, что она станет доступна только в день релиза. Таким образом, разработчики обезопасили игроков от спойлеров в Сети. При этом некоторые пользователи недовольны подходом автором — волнуются, что игра при потере интернета не запустится и после выхода.

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре будет огромное количество механик в открытом мире: от продвинутой боевой системы до строительства, создания предметов и готовки еды с полётами на драконе. Ранее разработчики сообщали, что делают ставку на системность игры, и обещают, что только на прохождение сюжетной части уйдёт около 60 часов.

Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
