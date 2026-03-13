Скидки
В России цены на технику сильно вырастут уже с апреля — аналитики

Ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин рассказал о предстоящем росте цен на технику. Согласно его прогнозам, стоимость электроники в России вырастет на 10% уже в апреле.

Муртазин отметил, что подорожания связаны с ростом стоимости на компоненты устройств. В качестве примера он привёл смартфон Tecno Camon 40, который в мае 2025 года стоил около 19 тыс. рублей, а модель Tecno Camon 50 стоит уже за 25 тыс. рублей.

Рост цен на текущие позиции у большинства игроков. Причём он составит от 10% и выше. Китайские компании будут тянуть с этим до конца апреля, начала мая, но также поднимут цены примерно на 10-15%, они не могут сдерживать рост цен. Сейчас идёт игра в то, кто сможет продержаться дольше и не поднимать цены, чтобы получить большие продажи.

Аналитик добавил, что «серый» рынок также ждёт рост цен. Он также сообщил, что подорожание весной будет не единственным — до конца года стоимость электроники в России вырастет на 40%.

О новых смартфонах Samsung:
«Мало изменений»: вышли обзоры смартфона Samsung Galaxy S26
