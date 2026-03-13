В GTA: Online раздадут $ 1 млн игровой валюты до 1 апреля

Компания Rockstar объявила, что раздаст $ 1 млн игровой валюты пользователям GTA: Online. Акция будет длиться с 12 марта по 1 апреля.

По словам разработчиков, событие непосредственно связано с модами, которые создают другие пользователи. Чтобы получить валюту, необходимо просто зайти в GTA: Online до 1 апреля.

Авторы также объявили, что для получения большего количества валюты необходимо участвовать в дополнительных режимах, авторами которых стали сами игроки. Так, первая неделя события будет посвящена гоночному режиму, где игрокам нужно выбивать соперников с трассы. Следующим испытанием станет Bowling Vs Rpg — пользователи стреляют по машинам других с ракетницы. Заключительная неделя акции связана уже с каскадёрскими гонками.