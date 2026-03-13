«Относить их к тир-1 — неуважение к другим командам». Kassad раскритиковал Falcons в CS 2

«Относить их к тир-1 — неуважение к другим командам». Kassad раскритиковал Falcons в CS 2
Аналитик Александр kassad Трифунович усомнился в статусе Team Falcons как команды первого уровня в Counter-Strike 2.

По мнению Трифуновича, команды можно отнести к тир-1 только тогда, когда они выигрывают турниры.

Команды тир-1 — это те, которые выигрывают турниры. Относить Falcons к категории тир-1 — это неуважение к другим настоящим командам.

Единственный титул Team Falcons завоевала на PGL Bucharest 2025 — ещё до прихода Ильи m0NESY Осипова и Максима kyousuke Лукина. С обновлённым составом команда выходила в финал шесть раз, но ни разу не смогла взять трофей. На последнем финале, BLAST Bounty 2026 Season 1, Team Falcons уступила PARIVISION со счётом 0:3.

При этом Team Falcons стабильно входит в топ-5 мирового рейтинга HLTV и получает инвайты на все крупные турниры. Ближайший матч команда проведёт 18 марта на BLAST Open Rotterdam против NRG.

