Ганвест, Navai и Слава Бустер сыграют в финале Суперкубка Медиа Кибер Лиги по «Доте» и CS2

Организаторы Суперкубка Медиа Кибер Лиги объявили звёздных участников и других детали киберспортивного медиатурнира. Матчи по Dota 2 пройдут в «Лужниках» в субботу, 21 марта, а по Counter-Strike — в воскресенье, 22 марта.

Медиакоманды были сформированы по единому принципу: популярный стример, две медийные личности и два про-игрока. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.

Участники турнира по Counter-Strike 2:

  • Buster Team (хэдлайнер — стример Слава Бустер);
  • Арбат 24 (Navai);
  • fANDER Team (стример fANDER, Аня Акулич);
  • Navomir Team (TSAR, M4GA);
  • Banka Team (Ганвест, FORZOREZOR);
  • Cloud Clan (COLDCLOUD);
  • Cutierover Team (стримерша Korya_mc).

Участники турнира по Dota 2:

  • Voskresenskii Team (Voskresenskii)
  • Gaben Bless (стример Voodosh);
  • Cooman Team (стример Cooman);
  • Hardcore Team (ВНЕМОЙ);
  • By_Owl Team (стримеры By_Owl и Rostikfacekid);
  • TpaBoMaH Team (стример TpaBoMaH);
  • Banka Team (Даша Каплан);
  • Under Team (R4DOM1R).

Также в рамках ивента пройдут финалы профессиональных турниров. За титул в CS 2 сыграют BET-M 33 и европейская Endless Journey, а в Dota 2 — Knights и Power Rangers. Также организаторы запланировали насыщенную развлекательную программу с выступлением хедлайнеров, рэпера Toxi$ и Alblak 52.

