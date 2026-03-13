Ганвест, Navai и Слава Бустер сыграют в финале Суперкубка Медиа Кибер Лиги по «Доте» и CS2

Организаторы Суперкубка Медиа Кибер Лиги объявили звёздных участников и других детали киберспортивного медиатурнира. Матчи по Dota 2 пройдут в «Лужниках» в субботу, 21 марта, а по Counter-Strike — в воскресенье, 22 марта.
Медиакоманды были сформированы по единому принципу: популярный стример, две медийные личности и два про-игрока. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.
Участники турнира по Counter-Strike 2:
- Buster Team (хэдлайнер — стример Слава Бустер);
- Арбат 24 (Navai);
- fANDER Team (стример fANDER, Аня Акулич);
- Navomir Team (TSAR, M4GA);
- Banka Team (Ганвест, FORZOREZOR);
- Cloud Clan (COLDCLOUD);
- Cutierover Team (стримерша Korya_mc).
Участники турнира по Dota 2:
- Voskresenskii Team (Voskresenskii)
- Gaben Bless (стример Voodosh);
- Cooman Team (стример Cooman);
- Hardcore Team (ВНЕМОЙ);
- By_Owl Team (стримеры By_Owl и Rostikfacekid);
- TpaBoMaH Team (стример TpaBoMaH);
- Banka Team (Даша Каплан);
- Under Team (R4DOM1R).
Также в рамках ивента пройдут финалы профессиональных турниров. За титул в CS 2 сыграют BET-M 33 и европейская Endless Journey, а в Dota 2 — Knights и Power Rangers. Также организаторы запланировали насыщенную развлекательную программу с выступлением хедлайнеров, рэпера Toxi$ и Alblak 52.