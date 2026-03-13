Трейлер комедии «Пицца» со звездой «Очень странных дел» — выход 3 апреля

Издание IGN представило трейлер фильма Pizza Movie («Пицца»). Комедия выйдет на стриминговом сервисе Hulu уже 3 апреля.

По сюжету картины главными героями выступают застенчивый студент и его весёлый сосед. Они выходят из дома, чтобы купить пиццу, но попадают в ряд абсурдных встреч, которые изменят их жизни навсегда.

Главную роль исполнил звезда сериала «Очень странные дела» Гейтен Матараццо. В фильме также сыграли Шон Джамброун («Голдберги»), Лулу Уилсон («Первому игроку приготовиться»), Пейтон Элизабет Ли («Бесстыжие») и другие актёры. Режиссёрами выступили Ник Кочер и Брайан МакИлхэйни — сценаристы сериала «Игры Гудвина».