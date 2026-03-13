Эффектный тизер второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel — старт 24 марта

Студия Marvel представила эффектный тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Продолжение супергеройского шоу стартует 24 марта на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон шоу вышел весной 2025 года. Зрители высоко оценили проект: на агрегаторе IMDb он получил восемь баллов из 10. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард. Всего во второй сезон войдёт восемь серий.