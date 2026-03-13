NS считает, что Dota 2 не имеет смысла смотреть вне The International

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов высказался о состоянии аудитории турниров по Dota 2. По его мнению, подавляющее большинство зрителей следит за сценой только во время The International.

«Доту» можно смотреть только во время Инта, а остальное — ерунда. Думается мне, этого мнения придерживается сейчас подавляющее большинство людей. Онлайны на турнирах реально стали смешными. У тебя на топовом турнире, как мэйджор, совокупный онлайн всех трансляций — дай бог какие-нибудь 200 тысяч человек в пике. Это абсолютно смешные цифры для турнира такого уровня. На Инте при этом различие колоссальное — там всё ещё сотни тысяч. Абсолютно подавляющее большинство людей, мне кажется, 80%, вообще не смотрят «Доту» — только Инт.

NS сравнил ситуацию с футболом: зрители готовы посмотреть финал чемпионата мира, но не следят за регулярным сезоном. По его оценке, аудитория текущих турниров держится за счёт ставок и комьюнити-кастеров, а не за счёт интереса к самим матчам.

Для сравнения: пиковая аудитория самого популярного матча DreamLeague Season 28 составила 222 548 зрителей. На The International 2024 пик просмотров превышал 1,5 млн.