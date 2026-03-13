Началась открытая бета GOALS — бесплатного футсима в духе EA Sports FC

13 марта началась открытая бета нового футбольного симулятора GOALS. Присоединиться к тестированию игры можно на официальной странице в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале GOALS. Права на видео принадлежат GOALS AB.

Проект представляет собой футсим, в котором игроки смогут создавать свои клубы и соревноваться с другими пользователями. На старте в проекте будет доступны онлайн-матчи один на один, но в будущих обновлениях планируют добавить режим «пять на пять». Кроме того, в GOALS, в отличие от других футсимов, не будет настоящих футболистов — все персонажи станут частью вымышленной спортивной вселенной.

GOALS выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Проект анонсировали в 2021 году, отмечая, что игра станет прямым конкурентом EA Sports FC. Поддержка русского языка в новом футсиме не заявлена.

О другой популярной видеоигре:
Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
Весь мир восторгается Slay the Spire 2. Как карточная игра снова стала феноменом
