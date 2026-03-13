JL планирует вернуться на про-сцену Counter-Strike 2 летом

Профессиональный игрок Юстинас jL Лекавичус в интервью HLTV рассказал о планах на будущее и о том, как попал на Roman Imperium Cup VI в качестве замены в составе Team Liquid.

По словам jL, он рассчитывает вернуться в тир-1 CS 2 летом 2026 года. Если этого не произойдёт, игрок продолжит заниматься стримами и контентом. При этом jL подчеркнул, что не чувствует себя оторванным от игры и находится в хорошей форме, хотя и не на уровне 2024-2025 годов.

Замена в Liquid случилась спонтанно. Тренер Liquid Виктор flashie Тамаш Беа написал jL «SOS» — NertZ не смог попасть на рейс. jL обсудил предложение с женой и в тот же день дал согласие, получив разрешение от NAVI.

Я хотел снова играть на соревнованиях. Это не тир-1, конечно, но я очень рад быть здесь. Есть люди, которые смотрят матчи даже на групповом этапе, и для меня это очень позитивный опыт.

На вопрос о возможном долгосрочном сотрудничестве с Liquid Лекавичус ответил отрицательно. За время перерыва jL занимался кулинарией, дрифтом, завёл щенка и собирал мебель из IKEA — делами, на которые у про-игрока обычно не хватает времени.

