«Никогда не говори никогда»: автор «Симпсонов» намекнул на ремастер игры Hit & Run

Издание People взяло интервью у шоураннера мультсериала «Симпсоны» Мэтта Селмана. Он рассказал о своём отношении к знаменитой игре The Simpsons: Hit & Run.

По словам сценариста, он не знал, что проект станет культовым, когда писал сюжет для него. Селман отметил, что авторы знают о популярности Hit & Run. На вопрос о создании ремастера он ответил: «Никогда не говори никогда».

Я понятия не имел, что Hit & Run станет культовой игрой. Мы знаем, что людям она нравится. Мы знаем, что они хотят ремастер, и это хорошо. Если мы знаем, что люди этого хотят, то никогда не говори никогда.

The Simpsons: Hit & Run вышла в сентябре 2003 года на Playstation 2, Xbox, Nintendo GameCube и ПК. Проект представляет собой приключенческую экшен-игру с открытым миром в духе Grand Theft Auto.