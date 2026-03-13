Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Никогда не говори никогда»: автор «Симпсонов» намекнул на ремастер игры Hit & Run

Комментарии

Издание People взяло интервью у шоураннера мультсериала «Симпсоны» Мэтта Селмана. Он рассказал о своём отношении к знаменитой игре The Simpsons: Hit & Run.

По словам сценариста, он не знал, что проект станет культовым, когда писал сюжет для него. Селман отметил, что авторы знают о популярности Hit & Run. На вопрос о создании ремастера он ответил: «Никогда не говори никогда».

Я понятия не имел, что Hit & Run станет культовой игрой. Мы знаем, что людям она нравится. Мы знаем, что они хотят ремастер, и это хорошо. Если мы знаем, что люди этого хотят, то никогда не говори никогда.

The Simpsons: Hit & Run вышла в сентябре 2003 года на Playstation 2, Xbox, Nintendo GameCube и ПК. Проект представляет собой приключенческую экшен-игру с открытым миром в духе Grand Theft Auto.

О другой популярной видеоигре:
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android