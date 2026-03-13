«Рад поработать с Марго Робби». Брэдли Купер — о приквеле «11 друзей Оушена»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра и режиссёра Брэдли Купера («Маэстро»). Он рассказал о приквеле серии «11 друзей Оушена», насчёт съёмок которого он ведёт переговоры.

По словам артиста, он рад будет поработать с Марго Робби, которая сыграет в картине. Продюсировать картину будет компания LuckyChap, которую актриса создала вместе со своим мужем Томом Акерли. Купер отметил, что благодарен им за такую возможность.

Помимо её огромного таланта, её трудолюбие просто невероятно. И они с мужем, Томом, создали компанию, которая делает реально потрясающие вещи. Так что работать с ними обоими было бы потрясающе.

Приквел «11 друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году. Режиссёром должен был выступить Ли Айзек Чун («Минари»), но в марте он выбыл из проекта.

