BetBoom Team обыграла Team Spirit и вышла в финал верхней сетки PGL Wallachia 7 по Dota 2

BetBoom Team одержала победу над Team Spirit со счётом 2:1 в полуфинале верхней сетки PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Для команды Виталия Save- Мельника это лучший результат на тир-1 турнирах с ноября 2025 года, когда BetBoom заняла второе место на FISSURE Playground 2.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . 1/2 финала (верхняя сетка)
13 марта 2026, пятница. 18:20 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
Team Spirit

На первой карте BetBoom вышла в лидеры лишь к 28-й минуте, вторую забрала Spirit, подхватив преимущество уже на 11-й минуте. На решающей карте BetBoom повела на 17-й минуте и довела серию до победы. До этого матча команды были равны в очных встречах — по пять побед на каждую.

BetBoom выступает на турнире без тренера — Анатолий boolk Иванов пропустил чемпионат из-за визовых проблем. Для него это уже четвёртый пропуск турниров серии PGL. Для Spirit поражение стало первым с новым тренером Миланом MiLAN Козомарой.

BetBoom сыграет в финале верхней сетки 14 марта в 17:00 мск против победителя пары Liquid — Team Yandex. Spirit встретится с Tundra в нижней сетке в 11:00 мск.

