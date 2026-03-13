Nongshim RedForce — первый финалист Valorant Masters Santiago 2026

Nongshim RedForce разгромила NRG в полуфинале верхней сетки на Valorant Masters Santiago 2026. Противостояние закончилось со счётом 2:06: 13:9 на Bind и 13:11 – на Abyss.

Для NS это первый тир-1 турнир. До этого южнокорейский коллектив участвовал лишь на региональных квалификациях и Premier, однако в 2026 году команда смогла вырваться и попасть на Masters Santiago 2026.

По итогам встречи Nongshim RedForce проходит в гранд-финал чемпионата, в то время как NRG падает в полуфинал нижней сетки и встретится с победителем пары Paper Rex — G2 Esports.

Гранд-финал Valorant Masters Santiago 2026 пройдёт 15 марта в 20:00 мск.