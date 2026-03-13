Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nongshim RedForce — первый финалист Valorant Masters Santiago 2026

Nongshim RedForce — первый финалист Valorant Masters Santiago 2026
Комментарии

Nongshim RedForce разгромила NRG в полуфинале верхней сетки на Valorant Masters Santiago 2026. Противостояние закончилось со счётом 2:06: 13:9 на Bind и 13:11 – на Abyss.

Для NS это первый тир-1 турнир. До этого южнокорейский коллектив участвовал лишь на региональных квалификациях и Premier, однако в 2026 году команда смогла вырваться и попасть на Masters Santiago 2026.

По итогам встречи Nongshim RedForce проходит в гранд-финал чемпионата, в то время как NRG падает в полуфинал нижней сетки и встретится с победителем пары Paper Rex — G2 Esports.

Гранд-финал Valorant Masters Santiago 2026 пройдёт 15 марта в 20:00 мск.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android