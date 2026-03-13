FUT обыграла MOUZ и вышла в полуфинал ESL Pro League Season 23 по CS 2

FUT Esports выбила MOUZ из ESL Pro League Season 23, одержав победу со счётом 2-1 в четвертьфинале: 13:11 на Dust2, 10:13 на Overpass и 13:11 – на Mirage. Для турецкой команды это первый полуфинал на турнире такого уровня.

На Dust2 MOUZ вела 11:5, однако FUT выиграла восемь раундов подряд и забрала карту. Ключевую роль сыграл Никита cmtry Самолётов, набравший лишь два фрага за первую половину, но раскрывшийся после смены сторон. На Overpass MOUZ сравняла серию — 13:10. На решающей карте Mirage FUT доминировала и повела 11:3, затем MOUZ оформила камбэк до 11:12, но Джюгас dziugss Степонавичюс остановил серию соперника.

FUT начинала 2026 год на 50-й строчке VRS, а теперь вышла в полуфинал крупного LAN-турнира. Трое игроков FUT ранее выступали за NAVI Junior, и теперь встретятся с основным составом NAVI в полуфинале 14 марта в 21:00 мск. MOUZ покинула турнир на пятом-восьмом месте с призовыми $ 48 тыс.