Astralis выбила Team Spirit с ESL Pro League Season 23 по CS 2

Team Spirit уступила Astralis со счётом 0:2 в четвертьфинале ESL Pro League Season 23: 6:13 на Dust2 и 7:13 – на Ancient. Команда покинула турнир на пятом-восьмом месте.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . 1/4 финала
13 марта 2026, пятница. 23:30 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Astralis

Лучшим игроком серии стал Лав phzy Смидебрант с K/D 41-20 и рейтингом 1,76 — швед также оформил эйс. Spirit не смогла найти ответ на игру Astralis ни на одной из карт. Для Данилы donk Крышковца это первое поражение от Astralis в карьере, а для Spirit — первое с 2023 года, когда команды встречались на RMR к BLAST Paris Major.

Astralis прошла в полуфинал, где 14 марта сыграет с Aurora. Плей-офф ESL Pro League Season 23 проходит на арене Annexet в Стокгольме с призовым фондом $ 1 млн.

