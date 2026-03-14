Расписание второго дня плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

В субботу, 14 марта, продолжится плей-офф ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 776 тыс.

Права на трансляцию полуфинала ESL Pro League Season 23 в России принадлежат Okko.

Сегодня пройдут два матча в рамках полуфинала, после которых определятся финалисты турнира. Команды сыграют матчи в серии best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей ESL Pro League Season 23 в субботу, 14 марта:

  • 17:45. Natus Vincere (Европа) — FUT Esports (Европа);
  • 21:00. Astralis (Европа) — Aurora Gaming (Европа).

Ранее турнир покинули Team Spirit, The MongolZ, Legacy и MOUZ.

