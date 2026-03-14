Deadlock может выйти из закрытого тестирования

Игроки обнаружили изменения в API Deadlock, указывающие на скорое завершение стадии закрытого тестирования. Разработчики убрали метку PLAYTEST и систему DevPlaytestStatus, которая контролировала доступ к серверам.

Ранее доступ к серверам контролировался через систему DevPlaytestStatus — она определяла, какие клиенты могут подключаться, управляла матчмейкингом и ограничивала версии клиента. Теперь эта проверка отсутствует: координатор принимает запросы сразу после подключения — аналогично тому, как это работает в CS 2 и Dota 2.

Изменения могут означать, что Valve готовит Deadlock к переходу в открытый доступ. Игра находится в закрытом тестировании с середины 2024 года.