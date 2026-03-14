Зрители оценили хоррор «Полутон» со звездой «Рассказа служанки» ниже «Крика 7»

13 марта состоялась мировая премьера фильма «Полутон» — фильма ужасов от студии А24. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку С. Таким образом, новый хоррор понравился зрителям меньше, чем недавние фильмы ужасов «Крик 7» (В-), «Невеста» (С+) и «Пять ночей с Фредди 2» (В). При этом «Полутон» высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 77% свежести.

«Полутон» расскажет о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию. Главную роль сыграла звезда сериала «Рассказ служанки» Нина Кири. Хоррор также официально выйдет в российском прокате в апреле.