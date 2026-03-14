Администрация Дональда Трампа получит $ 10 млрд за американский TikTok

Администрация Дональда Трампа получит $ 10 млрд за американский TikTok
Издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа получит крупную сумму за посредничество по сделке о продаже американской версии TikTok. По данным источников СМИ, инвесторы заплатят властям около $ 10 млрд.

Таким образом, сделка принесёт американской администрации значительную прибыль. Издание отметило, что выплата стала частью соглашения, в рамках которого лояльные властям США инвесторы получили контроль над американским подразделением знаменитого приложения.

США заключили сделку о продаже американской версии TikTok с компанией ByteDance в декабре 2025 года. Само соглашение вступило в силу в конце января. Теперь американская вариация платформы принадлежит инвесторам, а также местным компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.

О недовольстве американцев сделкой Трампа:
Жители США массово удаляют американский TikTok после сделки Дональда Трампа
