Стартовал сериал «Река Мадисон», спин-офф «Йеллоустоуна» — вышло три эпизода

Комментарии

14 марта состоялась премьера сериала «Река Мадисон» — нового спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». Первые три эпизода проекта уже доступны на стриминговом сервисе Paramount+. Вторая половина сезона выйдет 21 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount+.

«Река Мадисон» расскажет о последствии трагических событий, в результате чего семья Клайберн переезжает из Нью-Йорка в живописный уголок реки Мадисон в центральной части Монтаны — именно тут разворачивается следующая глава их жизни.

Главные роли в сериале сыграли Мишель Пфайффер («Звёздная пыль»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка»), Бо Гарретт («Доктор Хаус»), Эль Чепмен («Мой ужасный сосед»), Мэттью Фокс («Остаться в живых») и другие актёры. Исполнительным продюсером проекта выступил Тейлор Шеридан — создатель сериала «Йеллоустоун».

О другом популярном сериале:
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
