Начались съёмки перезапуска хоррора «Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон

Режиссёр фильмов «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» Майк Флэнаган сообщил о старте съёмок перезапуска знаменитой хоррор-серии «Изгоняющий дьявола». Пост о начале производства картины он опубликовал на своей странице в соцсети.

Сюжет картины пока неизвестен. Ранее авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии и не будет связан с предыдущими частями.

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» выйдет 12 марта 2027 года. Главную роль в предстоящем хорроре исполнит знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»). В фильме также снимутся Джекоби Джуп («Гамнет») и Лоренс Фишбёрн («Матрица»).