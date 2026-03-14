Фильм «Война миров» от Тимура Бекмамбетова получил пять антипремий «Золотая малина»

Фильм «Война миров» от Тимура Бекмамбетова получил пять антипремий «Золотая малина»
14 марта организаторы антипремии «Золотая малина» — 2026 раскрыли главных лауреатов. Знаменитая лента от продюсера Тимура Бекмамбетова «Война миров» получила антинаграду в пяти номинациях, в том числе в категории «Худший фильм».

Знаменитая антипремия также не обошла стороной провальный ремейк «Белоснежки». Семь анимированных гномов из картины были признаны худшими в двух номинациях. В категории «Награда за искупление» выиграла Кейт Хадсон за мюзикл «Мелодия их мечты».

Лауреаты антипремии «Золотая малина» — 2026

  • Худший фильм — «Война миров»
  • Худший режиссёр — Рич Ли («Война миров»)
  • Худший актёр — Айс Кьюб («Война миров»)
  • Худшая актриса — Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»)
  • Худший актёр второго плана — семь анимированных гномов из «Белоснежки»
  • Худшая актриса второго плана — Скарлет Роз Сталлоне («Стрелки»)
  • Худший приквел, сиквел или ремейк — «Война миров»
  • Худший сценарий — «Война миров»
  • Худший экранный ансамбль — семь анимированных гномов из «Белоснежки»
  • Награда за искупление — Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
