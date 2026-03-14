«Для нас это Святой Грааль»: авторы «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером — о будущем фильме

Издание Variety взяло интервью у режиссёров хоррора «Я иду искать» Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта. Авторы рассказали о фильме «Мумия 4», который они будут снимать.

По словам постановщиков, они всегда мечтали снять приключенческую картину о пустыне. Беттинелли заявил, что режиссёры выросли на «Индиане Джонсе», потому тематика им близка. Когда вышла первая «Мумия» с Бренданом Фрейзером, они влюбились в ленту.

Приключенческий фильм о жизни в пустыне — это для нас Святой Грааль. Мы выросли на «Индиане Джонсе». Когда вышла «Мумия», мы были уже немного старше и влюбились в этот фильм. С этой точки зрения есть что-то невероятно захватывающее для нас.

Съёмки «Мумии 4» стартуют в августе. К своим ролям вернутся Брендан Фрейзер («Кит») и Рэйчел Вайс («Владимир»). Ранее авторы сообщали, что новая картина проигнорирует события третьей части серии под названием «Мумия: Гробница императора драконов».