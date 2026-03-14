Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Популярный пиратский аниме-сайт HiAnime закрылся

Популярный пиратский аниме-сайт HiAnime закрылся
Один из самых посещаемых аниме-сайтов HiAnime официально прекратил работу. Теперь при переходе на портал появляется прощальное сообщение от администраторов.

Авторы сайта объявили в своём Discord-чате, что изучают связанный с закрытием вопрос. О возобновлении работы портала они не сообщали. Ранее пиратский сервис HiAnime перезапускали три раза, до этого он был известен под названиями Aniwatch и Zoro.to.

HiAnime считается одним из самых популярных пиратских сайтов, посвящённых аниме. За февраль 2026 года его посетили более 153 млн раз, что даже больше, чем у официального портала Crunchyroll. Подобные нелегальные сайты часто закрывают из-за нарушений прав.

