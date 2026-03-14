«Уникальный гаджет». Вышли обзоры смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

Зарубежные издания опубликовали обзоры смартфона Galaxy S26 Ultra — нового гаджета компании Samsung. Журналисты выложили свои статьи после стартра продаж устройства 11 марта.

В отличие от младшей модели S26, смартфон Ultra хвалят за большое количество нововведений. Обозреватели отмечают, что ИИ-функции Galaxy AI 3.0 работают отлично, позволяя быстро совершать звонки или редактировать видео. При этом журналисты называют смартфон слишком дорогим — не каждый захочет отдавать $ 1300 за подобный гаджет.

Что пишут про Galaxy S26 Ultra

В издании The Verge больше всего хвалят экран устройства. Журналисты отмечают, что Samsung продолжает доминировать в качестве дисплеев. Ultra получил экран с пиковой яркостью 3000 нит и функцию скрытого дисплея. Обозревателям также понравился сенсор камеры в 320 Мп, а также возросшая детализация снимков при дневном свете. Особенно выделяется функция Space Zoom Ultra, которая позволяет делать качественные фото при 100-кратном зуме.

Ругают Galaxy S26 Ultra за слишком большой размер — диагональ в 6,9 дюйма неудобна для работы. Обозреватели также недовольны отсутствием возможности использовать магнитные зарядные устройства, которые также не предусмотрены и на младших моделях.

Плюсы и минусы Galaxy S26 Ultra от The Verge Фото: The Verge