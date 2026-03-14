Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Очень немногие умеют так играть». Авторы фильма «Проект «Конец света» — о Райане Гослинге

«Очень немногие умеют так играть». Авторы фильма «Проект «Конец света» — о Райане Гослинге
Комментарии

Издание GamesRadar+ взяло интервью у авторов фильма «Проект «Конец света» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Они рассказали о своём отношении к звезде фантастической картины Райану Гослингу.

По словам постановщиков, артист обладает талантом раскрывать множество разных граней мастерства. Лорд и Миллер давно стали фанатами Гослинга, а в «Проекте «Конец света» ему удалось совместить драму и комедийность персонажа.

Мы были большими поклонниками Гослинга по всем его работам, особенно по фильму «Славные парни», где он просто уморительный. Поэтому просто знали, что получим все необходимые вариации персонажа в таком фильме. Очень немногие могут показать такой диапазон эмоций, как он в этом фильме. Он заставляет вас смеяться, он заставляет вас плакать, иногда в одной и той же сцене. Вы находитесь с ним в каждый момент, даже когда он не произносит ни слова. Нам повезло с ним.

«Проект «Конец света» выйдет в мировом прокате 19 марта. Фильм расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android