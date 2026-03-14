Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актёром 2025 года, обогнав Тома Круза

Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актёром 2025 года, обогнав Тома Круза
Издание Forbes подсчитало доход голливудских звёзд за 2025 год. Самым высокооплачиваемым артистом стал Адам Сэндлер.

Доход звезды комедии, по подсчётам СМИ, составил $ 48 млн. Таким образом, Сэндлер смог обогнать Тома Круза ($ 46 млн) и Марка Уолберга ($ 44 млн). При этом актёру не удалось достичь рекорда прошлого года, которого добился Дуэйн Джонсон — его доход в 2024 году составил $ 88 млн. В издании связывают уменьшение дохода артистов с потерей интереса аудитории к звёздам Голливуда.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актёров Голливуда за 2025 год

  1. Адам Сэндлер - $ 48 млн.
  2. Том Круз — $ 46 млн.
  3. Марк Уолберг — $ 44 млн.
  4. Скарлетт Йоханссон - $ 43 млн.
  5. Брэд Питт - $ 41 млн.
  6. Дензел Вашингтон - $ 38 млн.
  7. Джек Блэк — $ 28 млн.
  8. Джейсон Момоа — $ 28 млн.
  9. Дэниэл Крэйг - $ 27 млн.
  10. Милли Бобби Браун — $ 26 млн.

В 2025 году вышло два фильма с Адамом Сэндлером в главной роли. Первой лентой стала комедия «Счастливчик Гилмор 2», премьера которой состоялась на стриминговом сервисе Netflix. Спустя четыре месяца, в том же онлайн-кинотеатре, вышла драма «Джей Келли», где Сэндлер сыграл вместе с Джорджем Клуни.

О другом популярном фильме:
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
