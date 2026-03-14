Стриминговый сервис Netflix опубликовал атмосферные фото со съёмок фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». На них показаны Киллиан Мёрфи, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и другие участники съёмочной команды.

Фото: Netflix

Сюжет «Бессмертного человека» продолжает культовый сериал и разворачивается во время Второй мировой войны. Лента рассказывает о Томасе Шелби, который возвращается к своему бизнесу, которым теперь владеет его сын.

«Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет 20 марта на Netflix. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. После премьеры ленты франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.