NAVI обыграла FUT и вышла в финал ESL Pro League Season 23 по CS 2

NAVI одержала победу над FUT Esports со счётом 2:1 в полуфинале ESL Pro League Season 23 — 13:5 на Mirage, 11:13 на Ancient и 13:7 на Dust2. Для клуба это первый финал с IEM Rio 2024.
На Mirage и Dust2 NAVI уверенно контролировала ход матча. На Ancient FUT отыгралась с 3:8 и забрала карту 13:11, однако на решающей карте европейская команда не смогла навязать борьбу. Лучшим игроком серии стал Михай iM Иван с K/D 67-37 и рейтингом 1,58. Дрин makazze Шакири оформил два эйса по ходу серии. Для команд это была первая очная встреча на профессиональной сцене.
В финале 15 марта в 19:00 мск NAVI сыграет с победителем пары Astralis — Legacy. FUT проведёт матч за третье место с проигравшим коллективом. Плей-офф ESL Pro League Season 23 проходит на арене Annexet в Стокгольме с призовым фондом $ 1 млн.