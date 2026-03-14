Hulu внезапно отменил перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров»

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар сообщила, что перезапуск культового шоу отменён. Об этом она заявила на своей странице в соцсети.

Артистка отметила, что именно стриминговый сервис Hulu решил не продолжать работу над ребутом. Она поблагодарила Хлою Чжао, которая выступала режиссёром пилотной серии, за возможность снова воплотить Баффи на экранах.

Мне очень больно это сообщать, но я хотела, чтобы вы узнали об этом именно от меня. К сожалению, сервис Hulu решил не продолжать работу над проектом «Баффи: Новый Саннидейл». Хочу поблагодарить Хлою Чжао, потому что никогда не думала, что снова надену эти «стильные, но доступные» сапожки Баффи. Благодаря Хлое я вспомнила, как сильно люблю эту героиню, как много она значит не только для меня, но и для всех вас. И эта новость ничего не меняет.

Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» должен был стать прямым продолжением оригинального шоу. Главные герои сериала возвращались, чтобы передать эстафету следующему поколению. Источники издания Deadline сообщили, что проект отменили из-за низкого качества отснятого пилотного эпизода.

О другом популярном сериале:
Шедевральное путешествие для всех. Обзор второго сезона «Ван-Писа»
