«За эти деньги в России получили бы дворец Киркорова». Стример Nix — об аренде в Испании

Стример Александр Nix Левин во время стрима рассказал о стоимости жизни в Испании и сравнил её с Россией.

По словам контент-мейкера, цены на аренду и услуги в Европе значительно выше при сопоставимом или худшем качестве сервиса.

Здесь всё дороже в два раза, но я бы не сказал, что качество лучше. Чтобы хорошо жить в России, вам нужно в разы меньше денег, при этом вы будете получать крутой сервис. Мне кажется, даже пёрнуть стоит € 10. Тут любая фигня стоит € 10.

Левин также отметил удобство российских маркетплейсов. После блокировки аккаунта на Amazon из-за заказа светильника стримеру пришлось подтверждать личность банковскими выписками.

Молитесь на OZON и Wildberries. Это божественные приложения, в которых вы можете получить всё, что вам нужно. А здесь нужно машину иметь.

При этом Левин объяснил, почему выбрал именно Испанию: простое получение визы, качественные продукты, тёплый климат и удобный часовой пояс для просмотра турниров. По его словам, в Азии жизнь дешевле, но работать по европейскому времени оттуда невозможно. Nix планирует оставаться в Испании до середины апреля.