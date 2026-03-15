Paper Rex обыграла NRG и вышла в гранд-финал Valorant Masters Santiago 2026

Paper Rex одержала победу над NRG со счётом 3:1 в финале нижней сетки Valorant Masters Santiago 2026. В гранд-финале сингапурская команда встретится с Nongshim RedForce.
NRG забрала стартовую карту Pearl (13:8), однако после этого Paper Rex выиграла три карты подряд — Split (13:7), Corrode (13:6) и Breeze (13:9) — и закрыла серию. MVP матча стал игрок NRG Адам mada Пампух. Со стороны Paper Rex лучшим стал Адриан invy Рейес.
Для Paper Rex это второй подряд гранд-финал на международных турнирах. NRG завершила выступление на турнире. Valorant Masters Santiago проходит с 28 февраля по 16 марта в Чили с призовым фондом $ 1 млн. Гранд-финал состоится 16 марта.