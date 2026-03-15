Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Paper Rex обыграла NRG и вышла в гранд-финал Valorant Masters Santiago 2026

Комментарии

Paper Rex одержала победу над NRG со счётом 3:1 в финале нижней сетки Valorant Masters Santiago 2026. В гранд-финале сингапурская команда встретится с Nongshim RedForce.

NRG забрала стартовую карту Pearl (13:8), однако после этого Paper Rex выиграла три карты подряд — Split (13:7), Corrode (13:6) и Breeze (13:9) — и закрыла серию. MVP матча стал игрок NRG Адам mada Пампух. Со стороны Paper Rex лучшим стал Адриан invy Рейес.

Для Paper Rex это второй подряд гранд-финал на международных турнирах. NRG завершила выступление на турнире. Valorant Masters Santiago проходит с 28 февраля по 16 марта в Чили с призовым фондом $ 1 млн. Гранд-финал состоится 16 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android