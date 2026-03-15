Aurora Gaming сыграет с NAVI в финале ESL Pro League Season 23 по CS 2

Aurora одержала победу над Astralis со счётом 2:1 в полуфинале ESL Pro League Season 23 — 11:13 на Nuke, 13:2 на Dust2 и 13:10 на Inferno. Турецкий состав вышел в финал турнира.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . 1/2 финала
14 марта 2026, суббота. 21:30 МСК
Astralis
Окончен
1 : 2
Aurora Gaming

После поражения на Nuke Aurora разгромила датчан на Dust2, отдав лишь два раунда. На решающей карте Inferno борьба была плотнее, но Aurora удержала преимущество и закрыла карту 13:10. Лучшим игроком серии стал Али Wicadia Хайдар Ялчин с K/D 57-36 и рейтингом 1,48.

В финале 15 марта в 19:00 мск Aurora встретится с NAVI — для обеих команд это первый финал на крупном LAN-турнире за последние месяцы. Astralis сыграет с FUT за третье место. Плей-офф ESL Pro League Season 23 проходит на арене Annexet в Стокгольме с призовым фондом $ 1 млн.

