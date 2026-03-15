«Ему просто немного не повезло». Капитан OG cadiaN — об уходе FL4MUS в CS 2

«Ему просто немного не повезло». Капитан OG cadiaN — об уходе FL4MUS в CS 2
Капитан OG Каспер cadiaN Меллер прокомментировал уход Тимура FL4MUS Марьева из состава по Counter-Strike 2.

По словам датчанина, проблемы команды не были связаны с одним игроком — FL4MUS стал лишь одним из пяти факторов, повлиявших на результаты. cadiaN отметил навыки россиянина и выразил уверенность в его будущем.

У нас были проблемы с командной игрой в целом. Честно говоря, он был лишь одним из пяти факторов, создавших эту проблему. Могли быть и другие изменения. Думаю, ему просто немного не повезло с обстоятельствами и с тем, как всё сложилось. Мне нечего плохого о нём сказать. Вы ещё увидите, как он будет отлично играть в другой команде.

FL4MUS выступал за OG на правах аренды из Virtus.pro с ноября 2025 года. На его место организация подписала Александре bodyy Пианаро из 3DMAX. Ближайший турнир для OG — BLAST Open Rotterdam, стартующий 19 марта.

