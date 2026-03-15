Первые кадры чёрной комедии Chili Finger с Джоном Гудманом и Брайаном Крэнстоном

Издание Screen Rant представило первые кадры фильма Chili Finger («Палец в чили»). Комедию впервые показали 14 марта на кинофестивале South by Southwest.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли в Калифорнии в 2005 году. Картина расскажет о матери, которая внезапно находит отрезанный человеческий палец в своей тарелке с чили. Героиня начинает шантажировать владельца ресторана быстрого питания, требуя $ 100 тыс. за молчание.

Главные роли исполнили Джон Гудман («Большой Лебовски»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Шон Эстин («Властелин колец»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и другие актёры. Дата премьеры в мировом прокате пока неизвестна.