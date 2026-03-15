Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI сыграют в финале турнира по CS 2 от ESL впервые за 1,5 года

Комментарии

Сегодня, 15 марта, состав Natus Vincere по Counter-Strike 2 сыграет с турецкой Aurora Gaming в гранд-финале ESL Pro League Season 23. Для «рождённых побеждать» это первый большой финал за долгое время.

Права на трансляцию гранд-финала ESL Pro League Season 23 в России принадлежат Okko.

В последний раз NAVI играла в финале Thunderpick World Championship 2025 с призовым фондом $ 340 тыс. осенью прошлого года. Если же говорить о топ-чемпионатах от ESL, речь пойдёт о Intel Extreme Masters Rio в ноябре 2024-го — тогда «рождённые побеждать» с iM в составе оказались сильнее MOUZ.

Встреча между NAVI и Aurora начнётся в 19:00 мск.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android