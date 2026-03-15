«Хожу в церковь с утра»: Николь Кидман — о подготовке к премии «Оскар»

Журналисты издания Variety поговорили со знаменитой актрисой Николь Кидман («Скарпетта»). Она рассказала о своей подготовке к церемонии вручения премии «Оскар».

По словам артистки, перед посещением мероприятия она с утра ходит в церковь. Кидман отметила, что это помогает ей сосредоточиться. Она так делает каждое воскресенье и не нарушает обычай даже перед большой церемонией.

Это безумие, но я пойду в церковь перед «Оскаром». Мы всегда находим для этого время. Это просто помогает мне сосредоточиться. Это то, что я делаю по воскресеньям.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» начнётся 16 марта в 2:00 мск. На мероприятии наградят фильмы, которые вышли в 2025 году.