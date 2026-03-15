Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Они должны были ходить голыми»: Винс Гиллиган — об актёрах из сериала «Из многих»

На кинофестивале South by Southwest выступил создатель сериала «Из многих» Винс Гиллиган. Он рассказал о необычной задумке, которую изначально хотел реализовать в шоу.

По словам автора, сотни персонажей, которые по сюжету проекта заражены вирусом счастья, должны были ходить вообще без одежды. Гиллиган отметил, что в один момент передумал — он не хотел, чтобы статисты всё время были голыми.

Мы говорили о том, что им вообще не нужно носить одежду, но мы же не работаем на HBO. Но потом мы подумали: мы не можем так поступать со всеми этими статистами. Они не могут всё время быть голыми.

«Из многих» рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы. Производство второго сезона уже стартовало — сейчас авторы работают над сценарием продолжения.

О продолжении «Из многих»:
Что известно о втором сезоне «Из многих»
