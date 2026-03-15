В России могут ввести лимиты на трафик домашнего интернета

Издание «Российская газета» сообщило, что операторы начинают тестировать лимиты трафика на домашний интернет. Ограничения могут ввести из-за массового перехода абонентов с мобильного на стационарные сети.

Тестирования лимитов начал оператор «Дом.ру». Механизм заключается в ограничении трафика до 50 Мбит/с при превышении 3 терабайт в месяц. Проект пока действует только в Самаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако после тестов ограничения могут появиться в других регионах.

Сам оператор заявил, что подобные меры направлены на «нецелевое использование подключения в коммерческих целях» — чтобы предотвратить сверхпотребление интернета. Сохранить скорость абоненты смогут за дополнительную плату.