Тренер NEO покинет состав FaZe Clan по Counter-Strike 2 — слух
Инсайдер Владислав Gromov Громов сообщил, что тренер FaZe Clan Филип NEO Кубски покинет состав по Counter-Strike 2.
Кубски присоединился к команде в конце 2023 года. За всё это время состав занял первые места на IEM Masters Sydney 2023, CS Asia Championships 2023, IEM Masters Chengdu 2024 и вторые места на PGL Major Copenhagen 2024, Perfect World Shanghai Major 2024 и StarLadder Budapest Major 2025.
Состав FaZe Clan по CS 2:
- Финн karrigan Андерсен
- Якоб jcobbb Петрушевский
- Давид frozen Чернянский
- Рассел Twistzz Ван Далкен
- Хельвийс broky Сауканц
Ближайшим турниром для FaZe станет BLAST Open Spring 2026. Первый матч будет против Aurora Gaming.
Материалы по теме
