Тренер NEO покинет состав FaZe Clan по Counter-Strike 2 — слух

Комментарии

Инсайдер Владислав Gromov Громов сообщил, что тренер FaZe Clan Филип NEO Кубски покинет состав по Counter-Strike 2.

Кубски присоединился к команде в конце 2023 года. За всё это время состав занял первые места на IEM Masters Sydney 2023, CS Asia Championships 2023, IEM Masters Chengdu 2024 и вторые места на PGL Major Copenhagen 2024, Perfect World Shanghai Major 2024 и StarLadder Budapest Major 2025.

Состав FaZe Clan по CS 2:

  • Финн karrigan Андерсен
  • Якоб jcobbb Петрушевский
  • Давид frozen Чернянский
  • Рассел Twistzz Ван Далкен
  • Хельвийс broky Сауканц

Ближайшим турниром для FaZe станет BLAST Open Spring 2026. Первый матч будет против Aurora Gaming.

