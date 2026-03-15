Умер актёр Николай Гаро, известный по «Кавказской пленнице» и «Кин-дза-дза!»

Музей Эльдара Рязанова сообщил о смерти знаменитого российского и советского актёра Николая Гаро. Он скончался 14 марта в возрасте 88 лет.

Причина смерти артиста пока неизвестна. Коллектив музея выразил искренние соболезнования родным и близким деятеля кино.

Николай Гаро работал в киноиндустрии на протяжении более 50 лет. Первой его знаменитой работой в качестве актёра стал шофёр авторефрижератора в «Кавказской пленнице» 1967 года. Зрителям он также запомнился как господин ПЖ, правитель планеты Плюк в культовой ленте «Кин-дза-дза!». Кроме того, Николай Гаро работал директором фильмов в студии «Мосфильм», а также генеральным директором «Киностудии «Луч».