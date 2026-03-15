Расписание выхода сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё
26 марта состоится премьера сериала «Детектив Холе». Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и расскажет о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|26 марта
|Вторая серия
|26 марта
|Третья серия
|26 марта
|Четвёртая серия
|26 марта
|Пятая серия
|26 марта
|Шестая серия
|26 марта
|Седьмая серия
|26 марта
|Восьмая серия
|26 марта
|Девятая серия
|26 марта
О другом популярном сериале:
