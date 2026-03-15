Церемония «Оскар»-2026 начнётся сегодня в 2:00 мск

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Там станут известны победители главной кинопремии мира: награды вручат в актёрских категориях, за режиссуру, сценарий и лучший фильм года.

Церемония начнётся 16 марта в 2:00 мск . В течение всей ночи, а точнее в течение трёх-четырёх часов, будут объявлять победителей в основных номинациях, а также показывать выступления гостей и участников премии. Ведущим вновь стал Конан О'Брайан.

Следить за результатами и главными моментами вечера можно будет в нашем LIVE, который мы будет обновлять в режиме реального времени. Ссылка на него появится ближе к началу мероприятия.