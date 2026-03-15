Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Они совсем не в форме». DM — о победе над Falcons на PGL Wallachia Season 7 в Dota 2

«Они совсем не в форме». DM — о победе над Falcons на PGL Wallachia Season 7 в Dota 2
Комментарии

Игрок Team Yandex Дмитрий DM Дорохин прокомментировал победу над Team Falcons в третьем раунде стадии.

По словам игрока, матч оказался простым как по драфту, так и по исполнению. DM отметил, что основной состав Falcons испытывает проблемы с индивидуальной формой.

Игры выдались довольно простыми. Мы сегодня прямо в форме. Мне кажется, они сейчас по личному скиллу совсем не в форме — именно основная часть Falcons, стенд-ин играет нормально. Они где-то нажимают плохо кнопки, плохо стоят линии, как-то совсем не стягиваются под обжективы. Мне кажется, просто немного не в форме, устали после множества турниров.

После победы над Falcons Team Yandex обыграла PARIVISION и вышла в плей-офф PGL Wallachia Season 7. Команда уже добралась до гранд-финала турнира в Бухаресте.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android